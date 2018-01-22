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22 января 2018
21 января 2018
04:12  22 января 2018 0

Главреда портала «БлогСочи» арестовали по подозрению в вымогательстве

В сентябре прошлого года суд взыскал с Валова в пользу депутата Напсо 1 млн рублейФото: Facebook

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу главного редактора интернет-портала «БлогСочи» Александра Валова. Журналист был задержан вечером в воскресенье, 21 января, по подозрению в вымогательстве у депутата Государственной думы РФ.

Как сообщил журналистам адвокат Валова Александр Попков, мера пресечения в виде заключения под стражу назначена его подзащитному сроком на два месяца. Журналиста обвинияют вымогательстве денег у депутата Государственной думы от ЛДПР Юрия Напсо. Валов, по версии следователей, требовал с Напсо крупную денежную сумму за непубликацию материалов, порочащих репутацию политика.

«При обыске изъяты телефоны, документы, компьютерная и фото- техника, — приводит „Коммерсант“ заявление адвоката. — Ничего запрещенного не найдено. Статья 163 часть 2 УК РФ — до 7 лет лишения свободы». Сам Валов считает дело политически мотивированным.

Между тем, на сайте «БлогСочи» действительно есть несколько публикаций про Юрия Напсо, написанных Александром Валовым. Автор указывал, в частности, что депутат построил на общественном пляже в Сочи личный бассейн. Как сообщает «Медуза», в сентябре прошлого года по иску Напсо о защите чести и достоинства суд взыскал с Валова 1 млн рублей.

Евгений Александров
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