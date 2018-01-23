После свадьбы с уральцем хабаровскую живодерку отправили в колонию

09:06 23 января 2018 3

Живодерок отправили отбывать наказание Фото: «Хабаровские живодерки | Мы против насилия!», «ВКонтакте»

Хабаровских живодерок Алену Савченко и Алину Орлову переводят в колонию для отбывания срока из СИЗО, где они находились во время суда и следствия. Об этом сообщил пресс-секретарь краевого УФСИН Дмитрий Баданин. При этом одна из девушек лишь недавно сыграла свадьбу, став женой екатеринбуржца.

«Орлова и Савченко покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе», — цитирует Баданина «Ридус». По информации местных СМИ, «сидеть» девушки будут в Иркутской области. Как отмечает телеканал 360, третий осужденный по этому делу — приятель хабаровских живодерок — пока остается в СИЗО.

Жуткие расправы над животными, запечатленные на видео и опубликованные в Сети, всколыхнули всю страну. Питомцев преступники брали по объявлениям «Отдам в добрые руки». Алену Савченко в августе прошлого года суд приговорил к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, Алину Орлову — к трем годам и десяти дням, их приятеля Виктора Смышляева — к трем годам колонии общего режима. В декабре суд, рассмотрев апелляцию осужденных, снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, а для Орловой — до трех.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, находясь в следственном изоляторе, Алена Савченко вышла замуж за 22-летнего екатеринбуржца Артема Нечаева. Она взяла фамилию супруга и поделилась фотосвидетельством о заключении брака на фоне наручников.