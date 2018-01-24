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25 января 2018
24 января 2018
17:48  24 января 2018 11

Солдат заживо сгорел на учениях, не сумев выбраться из палатки. ВИДЕО

Парень отслужил в армии чуть больше двух месяцевФото: Андрей рубцов, «ВК»

Трагический случай произошел на учениях в Алтайском крае — заживо сгорел 18-летний срочник из Чебоксар Андрей Рубцов. Во время пожара молодой человек запутался в спальнике и не смог выбраться из палатки.

Как передает издание «Новостиалтая.рф», пожар произошел в поле возле села Косиха, где был разбит палаточный городок. По неизвестной пока причине загорелась палатка, где спали бойцы. Солдаты выбежали из палатки на мороз буквально в одних трусах, в первый момент отсутствия Андрея никто не заметил. Чуть позже при перекличке обнаружилось, что Рубцов пропал. Молодого человека нашли на месте сгоревшей палатки, Андрей запутался в спальном мешке.

Солдат был еще жив и с ожогами 85% поверхности тела был госпитализирован. Однако спустя двое суток парень умер. Рубцов был призван в армию 28 октября 2017 года.

Видео: «Инцидент Барнаул», «ВК»

Александр Лукманов
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