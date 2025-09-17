Киркоров встал на сторону Егора Крида в конфликте с Мизулиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Киркорова, все сценические элементы концерта Крида были выполнены в меру
По мнению Киркорова, все сценические элементы концерта Крида были выполнены в меру Фото:

Споры вокруг сценического поведения артистов возникают не впервые и являются частью истории шоу-бизнеса. Об этом заявил народный артист России Филипп Киркоров, комментируя конфликт между исполнителем Егором Кридом и общественным деятелем Екатериной Мизулиной.

«Это было, есть и будет, начиная со времен, когда Мадонна выступала за границей, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. (Тогда) тоже говорили, что это непристойно, но это часть шоу, это часть образа, это спектакль», — сказал Киркоров в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Крид — талантливый и серьезный музыкант, обладающий вкусом и профессионализмом. По мнению мэтра, все сценические элементы концерта были выполнены «в меру и со вкусом», а отдельные эпизоды лишь дополняли смысл песен, не выходя за рамки допустимого для шоу. Киркоров также отметил, что вкусы у публики могут быть разными, и если кому-то не нравится подобная манера исполнения, всегда есть возможность не смотреть подобные выступления.

Конфликт разгорелся после концерта Егора Крида, который состоялся 30 августа в московских «Лужниках». Руководитель Лиги безопасного интернета резко высказалась о шоу, назвав его «голой вечеринкой». На сцене Крид исполнил откровенный танцевальный номер и поцеловал одну из участниц выступления. Мизулина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить, не были ли нарушены нормы закона, регулирующего публичные мероприятия и распространение контента, который может быть признан развратным или непристойным. Егор Крид и ряд других артистов публично опровергли обвинения в «развратности» и нарушении закона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Споры вокруг сценического поведения артистов возникают не впервые и являются частью истории шоу-бизнеса. Об этом заявил народный артист России Филипп Киркоров, комментируя конфликт между исполнителем Егором Кридом и общественным деятелем Екатериной Мизулиной. «Это было, есть и будет, начиная со времен, когда Мадонна выступала за границей, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. (Тогда) тоже говорили, что это непристойно, но это часть шоу, это часть образа, это спектакль», — сказал Киркоров в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Крид — талантливый и серьезный музыкант, обладающий вкусом и профессионализмом. По мнению мэтра, все сценические элементы концерта были выполнены «в меру и со вкусом», а отдельные эпизоды лишь дополняли смысл песен, не выходя за рамки допустимого для шоу. Киркоров также отметил, что вкусы у публики могут быть разными, и если кому-то не нравится подобная манера исполнения, всегда есть возможность не смотреть подобные выступления. Конфликт разгорелся после концерта Егора Крида, который состоялся 30 августа в московских «Лужниках». Руководитель Лиги безопасного интернета резко высказалась о шоу, назвав его «голой вечеринкой». На сцене Крид исполнил откровенный танцевальный номер и поцеловал одну из участниц выступления. Мизулина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить, не были ли нарушены нормы закона, регулирующего публичные мероприятия и распространение контента, который может быть признан развратным или непристойным. Егор Крид и ряд других артистов публично опровергли обвинения в «развратности» и нарушении закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...