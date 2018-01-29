В Москве неизвестный расстрелял мужчину у станции метро. ВИДЕО

Мужчина скончался до приезда врачей
Вечером 28 января на западе Москвы у станции метро «Славянский бульвар» неизвестный застрелил мужчину. Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию около 20:35.
Стрельбе, как пишет RT, предшествовала ссора между двумя мужчинами, хотя в СМИ информация о количестве участников конфликта разнится. По некоторым данным, стрелявший был не один.
Погибшим оказался мужчина 1989 года рождения. Он получил ранение в голову, предположительно, из травматического оружия и скончался до приезда врачей, пишет «Пятый канал». Злоумышленники объявлены в розыск.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство».