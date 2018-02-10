Глыба льда, упавшая с неба, чуть на убила дворника. ВИДЕО

В Лондоне упавший с неба кусок льда едва не травмировал прохожих и работающего дворника. Происшествие сняли камеры наружного наблюдения.
По записи видно, что когда глыба упала на дорогу и разбилась, дворник Сергей Мешков от испуга отскочил в сторону, пишет Nation News. В интервью журналистам мужчина рассказал, что кусок льда весил около десяти килограммов. «Это все произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло», — сказал Мешков изданию Richmond and Twickenham Times.
По словам очевидцев, произошедшее напоминало «начало фильма-катастрофы», отмечает портал Newinform.com. Журналисты заметили, что над местом происшествия часто летают самолеты, поэтому лед мог упасть с воздушного судна. Но версия метеорологического явления также не исключена.