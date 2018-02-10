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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:13  10 февраля 2018 8

Глыба льда, упавшая с неба, чуть на убила дворника. ВИДЕО

По словам дворника, кусок льда весил около 10 килограммФото: скриншот видео с камер наблюдения

В Лондоне упавший с неба кусок льда едва не травмировал прохожих и работающего дворника. Происшествие сняли камеры наружного наблюдения.

По записи видно, что когда глыба упала на дорогу и разбилась, дворник Сергей Мешков от испуга отскочил в сторону, пишет Nation News. В интервью журналистам мужчина рассказал, что кусок льда весил около десяти килограммов. «Это все произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло», — сказал Мешков изданию Richmond and Twickenham Times.

По словам очевидцев, произошедшее напоминало «начало фильма-катастрофы», отмечает портал Newinform.com. Журналисты заметили, что над местом происшествия часто летают самолеты, поэтому лед мог упасть с воздушного судна. Но версия метеорологического явления также не исключена.

Виктор Дорофеев
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