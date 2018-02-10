«Всегда получала золотые медали». Отец Захаровой похвастался ее достижениями

22:36 10 февраля 2018 4

Решение дочери стать дипломатом встревожило Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дипломат Владимир Захаров, отец официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, рассказал о том, какой была его дочь в юности. По его словам, она всегда училась на отлично.

«Всегда получала золотые медали и красные дипломы. Второе: она окончила с медалью не только нашу школу, но и китайскую школу», — рассказал Захаров «Газете.ру». Кроме того, Мария никогда не искала легких путей. Поступая в вуз, она выбрала китайский язык на институтской комиссии, хотя имела право выбрать любой язык.

Решение дочери стать дипломатом встревожило Захарова. По его словам, это тяжелый труд. «Это от мужчины требует огромных волевых достижений, что говорить о женщине? От женщины требуется гораздо большее», — уверен дипломат.

Вместе с тем Мария добилась всего сама, считает отец. Все это стало возможным «только благодаря ее собственным усилиям и огромной, огромной работе». «Она начинала не с каких-то высоких мест — сначала она выполняла самую „черновую“ работу: занималась прессой, черновой работой по подготовке материалов», — вспоминает Захаров.

Дипломат уверен, что со временем женщин-дипломатов станет больше и это уже не будет исключением из правил, как сейчас. «Процесс идет нормально, так же, как и в других странах», — говорит он.