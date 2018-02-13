Студентка сделала минет на сцене клуба ради бесплатных коктейлей. ВИДЕО

12:58 13 февраля 2018 28

В клубе встали на защиту организаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Томске девушка в ночном клубе РайON сделала парню минет за бесплатный коктейль и карту клуба. Видео выложили в Сеть.

Как пишет Life.ru, ведущие пригласили на сцену желающих поучаствовать в конкурсе. В результате на сцене оказались ведущий, две девушки и полуголый парень. Одна из девиц под крики и одобрение заводилы с микрофоном опустилась перед молодым человеком и приступила к делу.

Между тем директор клуба РайON Георгий Шипаков в эфире радио «Говорит Москва» заявил, что конкурса с оральным сексом не проводилось. Суть заключалась в том, чтобы девушки целовали раздетого мужчину в разные части тела — побеждает та девушка, которая оставит на своем партнере большее количество следов губной помады. Тем не менее ролик зафиксировал слова ведущего, который наблюдал за происходящим и подбадривал раскрепощенную посетительницу.