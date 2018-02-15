Омбудсмен Москалькова создала команду для слежки за кандидатами в президенты

22:53 15 февраля 2018 2

Обеспечивать честные выборы — привычная работа для Татьяны Москальковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова создала рабочую группу, которая займется контролем соблюдения избирательных прав граждан. Согласно подписанному 15 февраля распоряжению, мониторинг будет вестись вплоть до выборов президента РФ, 18 марта.

В рабочую группу вошли представители правозащитного и научного сообщества, а также сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека. Анализ обращений, отправленных федеральному омбудсмену, мониторинг публикаций СМИ и постов в соцсетях будет проводиться ежедневно, сообщили «URA.RU» в пресс-службе омбудсмена. Также члены рабочей группы будут обмениваться информацией с омбудсменами других российских регионов и Центризбиркомом. Все это время Татьяна Москалькова намерена лично контролировать ситуацию и, при необходимости, направлять обращения граждан о нарушениях в компетентные органы.

Как уже сообщало «URA.RU», президентские выборы в 2018 году пройдут при беспрецедентных мерах по обеспечению их юридической чистоты и прозрачности. «Национальный общественный мониторинг» — самая большая в России сеть независимых наблюдателей — в день голосования охватит практически все избирательные участки страны. Уже сегодня активисты НОМ выявили сотни нарушений, допущенных в ходе кампании штабами кандидатов.