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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:53  15 февраля 2018 2

Омбудсмен Москалькова создала команду для слежки за кандидатами в президенты

Марафон
Обеспечивать честные выборы — привычная работа для Татьяны МоскальковойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова создала рабочую группу, которая займется контролем соблюдения избирательных прав граждан. Согласно подписанному 15 февраля распоряжению, мониторинг будет вестись вплоть до выборов президента РФ, 18 марта.

В рабочую группу вошли представители правозащитного и научного сообщества, а также сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека. Анализ обращений, отправленных федеральному омбудсмену, мониторинг публикаций СМИ и постов в соцсетях будет проводиться ежедневно, сообщили «URA.RU» в пресс-службе омбудсмена. Также члены рабочей группы будут обмениваться информацией с омбудсменами других российских регионов и Центризбиркомом. Все это время Татьяна Москалькова намерена лично контролировать ситуацию и, при необходимости, направлять обращения граждан о нарушениях в компетентные органы.

Как уже сообщало «URA.RU», президентские выборы в 2018 году пройдут при беспрецедентных мерах по обеспечению их юридической чистоты и прозрачности. «Национальный общественный мониторинг» — самая большая в России сеть независимых наблюдателей — в день голосования охватит практически все избирательные участки страны. Уже сегодня активисты НОМ выявили сотни нарушений, допущенных в ходе кампании штабами кандидатов.

Владимир Васин
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