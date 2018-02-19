02:19 19 февраля 2018 0

Нападения на российские офисы в Киеве начались в субботу, 17 февраля Фото: сайт Россотрудничества

Во время нападения украинских радикалов на российские учреждения в Киеве один из националистов попал в сложную ситуацию: разбив ногой стеклопакет на входной группе в офисе Сбербанка, молодой человек оказался в буквальном смысле в ловушке. Нога застряла между стекол, причинив погромщику немало проблем, прежде чем он освободился.

Фотографии «героя» разместил на своей странице в сети Facebook киевский блогер Денис Гороховский. Фото получили ироничную приписку: «Фотофакт: Путинский Сбербанк взял в заложники патриота». Кстати, на фото видно, что другие участники воскресной выходки не спешат на помощь «заложнику», а снимают неожиданный для всех поворот на мобильные телефоны.

Пост сразу же вызвал массу ироничных комментариев: «Чего не головой?», — спрашивали подписчики. — «Лучше бы голову в дверь засунул». «А остальные патриоты внимательно наблюдают», — отмечали читатели.

Напомним, в минувшее воскресенье, 18 февраля, запрещенная в России «Организация украинских националистов» (ОУН) устроила в центре Киева серию нападений на здание представительства Россотрудничества и офисы российских банков. Как писало «URA.RU» здание Россотрудничества радикалы забросали камнями и яйцами, окна облили краской. По пути неонацисты побили окна в отделении украинской «дочки» Сбербанка и в «Альфа-Банке». После этого радикалы колонной отправились на майдан Незалежности.

Отметим, это уже не первое за минувшие выходные нападение на здание Россотрудничества в Киеве: 17 февраля около 30 украинских радикалов ворвались в помещение и разгромили его. Они сожгли российский флаг и разрисовали чёрной и красной красками стены здания.