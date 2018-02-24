Несметные сокровища эксцентричного миллионера погубили четырех человек

В поисках сокровища американского миллионера погибли уже четверо человек. Однако гибель людей не останавливает кладоискателей.
Американский миллионер Форрест Фенн спрятал сокровища на сумму 2 млн долларов и написал об этом в своих мемуарах «Страсть погони». Путь к кладу он зашифровал в стихах в своей книге. По мнению Форреста Фенна, разгадать его подсказки и найти сокровища может даже 80-летний старик.
Однако уже более 65 тысяч человек пытались отыскать спрятанные Фенном в сундуке золотые самородки, драгоценные камни, китайские нефритовые фигурки, индийские браслеты эпохи Колумба и другие редкие украшения, но все поиски оказались безуспешны, а некоторые закончились трагически. 20 февраля, сорвавшись со 152-метровой скалы, 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи погиб при поиске сокровищ, передают «Известия». Всего известно о четырех погибших.
Кладоискатели не оставляют надежды отыскать сокровище, которое, как они считают, может быть спрятано в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико. Ранее «Известия» сообщали о пропавшем в Индийском океане судне (одном из участников поиска исчезнувшего малазийского самолета Boing). Предполагается, что экипаж судна мог намеренно скрыться, чтобы найти сокровища Форреста Фенна.
Добавим, что поиски сокровищ или таинственных мест актуальны не только для зарубежных искателей. Российский исследователь Владимир Гарматюк утверждает, что нашел настоящую Атлантиду, сообщает «Русская планета».