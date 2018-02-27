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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:57  27 февраля 2018 4

Депутат-единоросс предложил выгонять сирот на улицу

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , окно, ребенок, девочка у окна, открытое окно
Недобросовестные сироты могут остаться без жильяФото: depositphotos.com © URA.RU

В поселке Антипиха (Чита) детей-сирот, у которых имеются долги за коммунальные услуги, предложили выселить из предоставленного им жилья. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Забайкальского края от «Единой России» Андрей Никонов.

По его словам, часть квартир, которые получили сироты от Силикатного завода, разграблены и пустуют, из-за чего страдают управляющие компании. «Сегодня стоят квартиры с разбитыми стеклами, со снятыми батареями, с управляющей компанией, которая должна силикатному заводу более 20 миллионов рублей и фактически более полутора лет не платит ни копейки», — цитирует Никонова «Чита.ру».

В связи с этим единоросс попросил руководителя регионального департамента госимущества и земельных отношений Алексея Хосоева либо выселить нанимателей, либо заплатить за них. Хосоев в свою очередь заявил, что ведомство работает над этим вопросом, разрабатывая практику расторжения договоров с сиротами.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правозащитники хотят внести поправки в законодательство, касающиеся поддержки детей-сирот. Инициатива родилась после попытки чиновников выселить из квартиры трехлетнего малыша.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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