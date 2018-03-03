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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
05:50  03 марта 2018 0

Путин колко ответил США на обвинения России во вмешательстве в выборы

Владимир Путин на форуме ОНФ
Владимир Путин иронично прокомментировал обвинения по делу о вмешательстве в выборы СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вместо того, чтобы устраивать «крики и вопли в конгрессе», власти США должны предоставить официальные документы о якобы имевшем место быть вмешательстве 13 россиян в выборы американского президента. Такую позицию озвучил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, иронично предположив, что в США есть образованные люди, знающие как нужно поступать в таких ситуациях.

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — приводит РИА «Новости» цитату российского лидера.

Ведущая телеканала Меган Келли заявила, что у нее есть диплом юриста, на что Путин в ответ заявил, что «хорошо образованные люди» должны понимать, что Россия не может инициировать уголовное преследование в отношении человека, не нарушившего законы РФ.

По словам президента, американские власти должны сделать официальный запрос, предоставить документы и действовать по официальным, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США».

Ранее министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинение 13 гражданам и трем компаниям в России по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года, пишет RT. До этого российская сторона неоднократно заявляла, что не вмешивалась в политические процессы США.

Сергей Демин
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