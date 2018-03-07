Захарова сравнила Собчак с Бушем-младшим, который просился в туалет в здании ООН

20:47 07 марта 2018 1

Мария Захарова повеселила журналистов комичной историей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с обращением Ксении Собчак в посольство Украины напомнила ей комичный инцидент с участием экс-президента США Джорджа Буша-младшего много лет назад. Во время одного из заседаний Совбеза ООН политик с помощью записки отпрашивался в туалет.

«Был Совбез с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США Джордж Буш-младший. Он сидел в зале за столом и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Фотография с запиской попала в Сеть. Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш-младший спрашивал у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет», — цитирует Захарову РИА «Новости». В завершении своей истории дипломат отметила, что каждый человек спрашивает разрешения по актуальному для себя поводу.

Напомним, что поводом для высказывания Захаровой стало обращение Собчак в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым. По словам кандидата в президенты России, полуостров по нормам международного права по-прежнему находится под контролем Киева. В Крыму представитель «Гражданской платформы» планирует провести встречи с местными жителями, в том числе — с крымскими татарами, напоминает Nation News.

Идею приезда Собчак в Крыме в беседе с «Ридус» раскритиковал депутат Госдумы Руслан Бальбек, представляющий полуостров. По его мнению, телеведущая не получит от визита никаких политических дивидендов, поскольку ее ожидает не самый теплый прием. «Собчак со своими политическими взглядами рискует получить „порошенковский“ прием — то есть возмущение населения до такой степени, что политика приходится взять под усиленную охрану полиции», — добавил парламентарий.



Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Помимо Ксении Собчак («Гражданская платформа») за высший пост в стране будут бороться: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»). Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.