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12 марта 2018
20:57  12 марта 2018 1

Путин рассказал о связи между разведкой и хлебом

Владимир Путин пошутил о разведке и хлебеФото: kremlin.ru

Владимир Путин в шутку высказал мнение о том, что России вряд ли нужна будет разведывательная служба при отсутствии хлеба. Об этом он сказал на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Во время панельной сессии форума журналист Сергей Брилев заметил, что в последний раз он говорил с Путиным об истории нелегальной разведки, пишет портал RT. «Зачем нам разведка, если хлеба не будет?» — пошутил в ответ на это президент. При этом, по его словам, когда «хлеб есть, можно и разведкой позаниматься».

Между тем Владимир Путин высоко оценил достижения сельского хозяйства в России, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». Он заявил, что в этой сфере произошли кардинальные изменения и агропромышленный комплекс стал высокотехнологичным. «Говорю и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве?» — заметил президент. По его словам, тяжелые времена для АПК в прошлом.

Дарья Корчак
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