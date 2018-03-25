Украина заявила, что пожертвовала флотом ради Крыма

12:14 25 марта 2018 0

Жертва получилась напрасной: Киев не решился вернуть Крым с помощью сил ВСУ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Военно-морской флот Украины был принесен в жертву в 2014 году, чтобы дать стране возможность «собрать всю военную мощь». Такое заявление в интервью телеканалу «112 Украина» сделала помощник командующего ВМС Украины капитан 1-го ранга Марина Каналюк.

Речь идет о периоде возвращения Крыма в состав России. Тогда, по словам Каналюк, военно-морские силы «тянули время», чтобы Украина могла придумать условия для применения своих вооруженных сил в такой ситуации, пишет RT. Эти раздумья впоследствии вылились в организацию антитеррористической операции (АТО), в режиме которой страна живет последние годы.

Каналюк подчеркнула, что украинскому флоту пришлось действовать в условиях отсутствия президента, командующего ВМС, начальника Генштаба и Минобороны. Но жертва получилась напрасной: Киев не решился вернуть Крым с помощью сил ВСУ. В этой ситуации большая часть кораблей приняла решение перейти на службу в ВМФ России, отмечает Nation News.

Между тем, пользователи Сети выразили удивление самим фактом существования флота на Украине. «О каком флоте речь? Несколько ржавых никчемных посудин времен царя Гороха — их вам назад возвращали…» — приводит «Федеральное агентство новостей» слова одного из комментаторов.

Крым вернулся в состав РФ весной 2014 года, после того как жители полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.