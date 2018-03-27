Ребенок, выпрыгнувший из окна торгового центра в Кемерово, пришел в сознание

14:39 27 марта 2018 1

При падении ребенок получил множественные переломы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мальчик, выпрыгнувший из окна торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, выведен из искусственной комы. Об этом СМИ сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

«Пострадавший в результате пожара ребенок пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел», — цитирует Скворцову Life.

Отметим, что 11-летний мальчик еще не знает, что вся его семья, родители и младшая сестра, не успели выбраться из горящего помещения. В момент начала пожара семье не удалось найти выход из игровой зоны торгового центра. Отец мальчика лишь успел вытолкнуть его из окна четвертого этажа. В результате падения школьник получил множественные переломы.

Напомним, что жертвами пожара в столице Кузбасса стали 64 человека, большинство из которых — дети. Родственники погибших поначалу сомневались в количестве жертв, озвученном официальными ведомствами, но после проверки городского морга подтвердили данные спасателей. Сегодня, 27 марта, жители Кемерово устроили стихийный митинг. Горожане требуют отставки главы региона Амана Тулеева. Появилась пока не подтвержденная информация о том, что решение об отставке кемеровского губернатора уже принято. Также этим утром в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин.