Британия пересмотрит визы 700 российских миллионеров

23:39 28 марта 2018 0

Эмбер Радд решила проверить обоснованность выдачи виз российским бизнесменам ФОТО: Flickr, Department of Energy and Climate Change

Британские власти на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерены пересмотреть документы более 700 российских предпринимателей, иммигрировавших в Великобританию по визам для инвесторов. Об этом сообщила глава британского МВД Эмбер Радд.

Решение Лондона коснется предпринимателей из России, которые получили разрешение на въезд в Великобританию до 2015 года. Получив визу инвестора, они обязались вложить в британскую экономику около 2,8 миллиона долларов и больше, пишет ТАСС.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее заявила, что в Лондоне нет места для представителей коррумпированной элиты России, а также их денег. Она также предложила полиции обратить внимание на состоятельных россиян, проживающих в Соединенном Королевстве и потребовать у них объяснения о происхождении их имущества.

В Великобритании действует закон «О криминальных финансах», позволяющий судам страны направлять зарубежным владельцам активов на территории Британии запросы с требованием объяснить происхождение их капитала. В таком случае владелец будет обязан доказать, что его имущество приобретено на деньги от честного источника доходов. Британские власти уже выдали несколько ордеров на арест имущества, которые находятся в распоряжении граждан России.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Они находятся в коме. Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению и первой выдворила из страны 23 российских дипломатов. РФ полностью отрицает обвинения и обещает ответить зеркально тем, кто решится также без основательных причин выслать послов РФ.