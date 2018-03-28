{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
28 марта 2018
23:39  28 марта 2018 0

Британия пересмотрит визы 700 российских миллионеров

Эмбер Радд решила проверить обоснованность выдачи виз российским бизнесменамФОТО: Flickr, Department of Energy and Climate Change
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Британские власти на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерены пересмотреть документы более 700 российских предпринимателей, иммигрировавших в Великобританию по визам для инвесторов. Об этом сообщила глава британского МВД Эмбер Радд.

Решение Лондона коснется предпринимателей из России, которые получили разрешение на въезд в Великобританию до 2015 года. Получив визу инвестора, они обязались вложить в британскую экономику около 2,8 миллиона долларов и больше, пишет ТАСС.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее заявила, что в Лондоне нет места для представителей коррумпированной элиты России, а также их денег. Она также предложила полиции обратить внимание на состоятельных россиян, проживающих в Соединенном Королевстве и потребовать у них объяснения о происхождении их имущества.

В Великобритании действует закон «О криминальных финансах», позволяющий судам страны направлять зарубежным владельцам активов на территории Британии запросы с требованием объяснить происхождение их капитала. В таком случае владелец будет обязан доказать, что его имущество приобретено на деньги от честного источника доходов. Британские власти уже выдали несколько ордеров на арест имущества, которые находятся в распоряжении граждан России.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Они находятся в коме. Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению и первой выдворила из страны 23 российских дипломатов. РФ полностью отрицает обвинения и обещает ответить зеркально тем, кто решится также без основательных причин выслать послов РФ.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров