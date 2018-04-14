{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 апреля 2018
22:29  14 апреля 2018 0

Известный певец упал на Пугачеву во время концерта. ВИДЕО

Костюшкин напомнил поклонникам о забавном инцидентеФОТО: страница Стаса Костюшкина в Instagram

Певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram напомнил своим поклонникам, как однажды он упал на Аллу Пугачеву. Инцидент произошел на его концерте.

На видео запечатлен момент выступления, во время которого Костюшкин, исполняя песню «Женщина, я не танцую», полез через ряды зрителей прямо к Пугачевой. Добравшись до примадонны, певец не удержался на сидении и упал, придавив собой легенду советской и российской эстрады. Пугачева была не слишком довольна выходкой Костюшкина, хотя ситуация позабавила ее окружение: Галкин, Басков, Николаев и другие звезды смеялись над происходящим. Чтобы вернуть благосклонность Пугачевой, после окончания песни Костюшкин признался со сцены, что просто очень хотел потанцевать с Аллой Борисовной.

«Были годы», — подписал свое видео Костюшкин. Подписчики по-разному прокомментировали его пост: «Стас, я вас очень уважаю, но гиперактивность иногда перебор» — писали одни, «Ахаха красавчик!!!» — отмечали другие, «Знаете, на кого падать надо)))», — иронизировали третьи. В целом подписчики остались довольны забавным напоминанием.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров