22:29 14 апреля 2018 0

Костюшкин напомнил поклонникам о забавном инциденте ФОТО: страница Стаса Костюшкина в Instagram

Певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram напомнил своим поклонникам, как однажды он упал на Аллу Пугачеву. Инцидент произошел на его концерте.

На видео запечатлен момент выступления, во время которого Костюшкин, исполняя песню «Женщина, я не танцую», полез через ряды зрителей прямо к Пугачевой. Добравшись до примадонны, певец не удержался на сидении и упал, придавив собой легенду советской и российской эстрады. Пугачева была не слишком довольна выходкой Костюшкина, хотя ситуация позабавила ее окружение: Галкин, Басков, Николаев и другие звезды смеялись над происходящим. Чтобы вернуть благосклонность Пугачевой, после окончания песни Костюшкин признался со сцены, что просто очень хотел потанцевать с Аллой Борисовной.

«Были годы», — подписал свое видео Костюшкин. Подписчики по-разному прокомментировали его пост: «Стас, я вас очень уважаю, но гиперактивность иногда перебор» — писали одни, «Ахаха красавчик!!!» — отмечали другие, «Знаете, на кого падать надо)))», — иронизировали третьи. В целом подписчики остались довольны забавным напоминанием.