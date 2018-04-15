13:51 15 апреля 2018 0

Татьяна Навка отметила день рождения с друзьями Фото: Fyodor Markushevich/Wikimedia

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков временно сменил амплуа. На дне рождения своей жены Татьяны Навки он спел в караоке дуэтом с Кристиной Орбакайте.

Оценить вокальные данные официального представителя Кремля смогли лишь приглашенные на праздник.Свой 43-й день рождения прославленная фигуристка Татьяна Навка отметила 13 апреля вечеринкой с друзьями. Старшая дочь Навки, 18-летняя Александра, рожденная в первом браке спортсменки с Александром Жулиным, также преподнесла маме в подарок песню, пишет StarHit. А вот что подарил супруге, помимо песни, Дмитрий Песков, осталось тайной. Гостями праздника стали Кристина Орбакайте, Елена Север, Жасмин, Алика Смехова, Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и многие другие.