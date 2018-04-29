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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:02  29 апреля 2018 0

Милонов назвал «дурой» норвежскую писательницу, предсказавшую распад России

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов посоветовал норвежскому автору учить историюФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал предсказание норвежской писательницы Эрики Фатланд о распаде России через 100 лет. Парламентарий упрекнул литератора в плохом знании истории, попутно назвав ее «дурой».

«То, что писательница имеет свое частное мнение, это показывает то, что в Норвегии есть умненькие писатели, а есть глупые. Даже я бы сказал — дуры», — заявил Милонов в беседе с «РЕН ТВ». По словам депутата, разговоры о распаде России могут вестись людьми, которые плохо изучали историю взаимотношений нашей страны с соседями. Милонов считает, что подобные исторические прогнозы, состоящие из «несусветной чуши», позже используются западными странами в качестве основы для создания концепции национальной безопасности.

Напомним, что по мнению Фатланд, в исторической перспективе Россия должна «лопнуть» из-за бесконечного расширения своих территорий. К такому выводу норвежская писательница пришла после того, как побывала в 14 странах, граничащих с РФ.

Сергей Макеев
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