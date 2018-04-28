Норвежская писательница предсказала распад России

Норвежская писательница Эрика Фатланд (Erika Fatland) заявила, что через сто лет России не будет. Такой вывод она сделала в своей книге «Граница» после длительного путешествия вокруг нашей страны — она посетила 14 граничащих с РФ государств. В Россию, судя по всему, писательница заглянуть не решилась.
Фатланд считает, что Россия не сможет побороть свое желание постоянно расширять границы, будет становиться все больше и больше и в итоге «лопнет», сообщает телеканал 360. «Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет», — заявила писательница, добавив, что со временем «российская граница станет короче». В качестве доказательства своих слов она напомнила о ситуации с Крымом, который, по ее мнению, вошел в состав РФ только ради того, чтобы страна стала больше. Писательница также отмечает, что граничащие с Россией страны территориально меньше и поэтому вынуждены подстраиваться под «большого соседа». Единственным исключением, по ее мнению, является Китай, который выгоден России, передает «Русская Планета». «В то время как Россия для Китая — лишь один из многих партнеров, причем далеко не самый значительный», — уверена Фатланд.
Выводы норвежской писательницы вызвали негодование у российских комментаторов. Некоторые даже заявили, что в ее высказываниях можно услышать украинские нотки, пишет Федеральное агентство новостей. «Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит», — пишет пользователь Смолящий. Другие посоветовали писательнице прожить сто лет, чтобы «удостовериться в обратном».