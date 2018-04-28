{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:57  28 апреля 2018 0

Норвежская писательница предсказала распад России

Ежегодная городская акция
Эрика Фатланд проехала вокруг российской границыФото: Анна Майорова © URA.RU

Норвежская писательница Эрика Фатланд (Erika Fatland) заявила, что через сто лет России не будет. Такой вывод она сделала в своей книге «Граница» после длительного путешествия вокруг нашей страны — она посетила 14 граничащих с РФ государств. В Россию, судя по всему, писательница заглянуть не решилась.

Фатланд считает, что Россия не сможет побороть свое желание постоянно расширять границы, будет становиться все больше и больше и в итоге «лопнет», сообщает телеканал 360. «Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет», — заявила писательница, добавив, что со временем «российская граница станет короче». В качестве доказательства своих слов она напомнила о ситуации с Крымом, который, по ее мнению, вошел в состав РФ только ради того, чтобы страна стала больше. Писательница также отмечает, что граничащие с Россией страны территориально меньше и поэтому вынуждены подстраиваться под «большого соседа». Единственным исключением, по ее мнению, является Китай, который выгоден России, передает «Русская Планета». «В то время как Россия для Китая — лишь один из многих партнеров, причем далеко не самый значительный», — уверена Фатланд.

Выводы норвежской писательницы вызвали негодование у российских комментаторов. Некоторые даже заявили, что в ее высказываниях можно услышать украинские нотки, пишет Федеральное агентство новостей. «Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит», — пишет пользователь Смолящий. Другие посоветовали писательнице прожить сто лет, чтобы «удостовериться в обратном».

Наталья Ельцова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров