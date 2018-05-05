В России из-за любителей шашлыков введут экологический сбор

В России введут экологический сбор на одноразовую посуду — его появление анонсировал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он подчеркнул, что новый сбор введут уже в следующем году.
«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их, — объяснил Иванов, слова которого приводит РИА „Новости“. — Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи». С заявлением об экологическом сборе Иванов выступил на ежегодной акции «Чистый берег», проходящей под эгидой МЧС на берегу Ладожского озера. Вместе с Ивановым участие в сборе мусора там принял глава МЧС Владимир Пучков, который поддержал введение экологического сбора.