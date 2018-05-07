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07 мая 2018
20:47  07 мая 2018 0

Захарова прокомментировала сбивчивые показания чехов о «Новичке». «Заврались!»

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, захарова мария, пмэф-2016
В МИДе ошеломлены поведением европейцевФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Чехия завралась в своих заявлениях о производстве отравляющего вещества «Новичок». Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Президент Чехии публично уговаривает своих подчиненных перестать скрывать правду о разработке „Новичка“. Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирование и разработки „Новичка“ велись. Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением. Это просто пять баллов!!!!!! Заврались!» — написала она на своей странице в Facebook.

Поводом для заявления стал комментарий премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что в стране никогда не производили, не тестировали и не хранили данное вещество, пишет телеканал 360. Это произошло на фоне признания чешского президента Милоша Земана о том, что данные испытания имели место, хотя впоследствии яд был уничтожен, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Англии заявили, что только у России были возможности и мотивы для данного преступления. Кремль отверг обвинения и попросил предоставить материалы дела, чего до сих пор не было сделано. Конфликт привел к дипломатическим высылкам со стороны США, Англии, Франции, Германии и других стран, сообщает ИА FlashNord. РФ ответила зеркальными мерами.

Семен Гринберг
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