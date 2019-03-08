Из «Симпсонов» вырезали фрагмент с голосом Майкла Джексона из-за скандала

Из мультфильма вырезали фрагмент, где звучит голос певца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Создатели культового мультсериала «Симпсоны» вырезали из одного из эпизодов фрагмент, в котором звучит голос певца Майкла Джексона. Это было сделано из-за педофильского скандала вокруг музыканта, отмечает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Это [удаление фрагмента серии] очевидно был единственно возможный выбор», — заявил исполнительный продюсер «Симпсонов» Джеймс Брукс. «Парни, с которыми я работаю, настроены однозначно», — подчеркнул Брукс, объясняя позицию создателей мультсериала.

Джексон озвучивал лысого мужчину на переднем плане Скриншот кадра серии «Совершенно безумный папа»

Речь идет о выпуске «Совершенно безумный папа», который вышел на экраны 19 сентября 1991 года, еще при жизни Джексона. Образа музыканта в серии нет, но он озвучивает одного из персонажей. По сюжету, отец семейства Гомер Симпсон оказывается в психиатрической больнице. Его селят в палату с толстым лысым мужчиной, который считает себя Майклом Джексоном. Когда в одном из эпизодов тот звонит в дом Симпсонов, его озвучивает сам певец.

Педофильский скандал вокруг Майкла Джексона, напомним, получил новый виток после выхода на экраны фильма Leaving Neverland [Покидая «Неверленд»]. В нем двое американцев, Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, рассказали, как будучи детьми в возрасте 11-ти и 7-ми лет соответственно, подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона. Певец развлекал детей на своем ранчо «Неверленд», катал их на аттракционах, а затем начал устраивать там ночевки, уточняют «Дни.ру».