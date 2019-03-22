Блогер Варламов разнес идею властей убрать троллейбусы с дорог Перми

Троллейбусы — более экологичные, чем автобусы и автомобили Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Блогер Илья Варламов раскритиковал новую транспортную модель Перми. Отказываться от троллейбусов, по его мнению, глупо.

«Плохие троллейбусы нужно менять на хорошие троллейбусы, а не на автобусы, потому что они экологичнее и комфортнее», — цитирует Варламова «Эхо Москвы. Пермь». Блогер уточнил, что новый троллейбус будет гораздо комфортнее любого автобуса, так как его движение будет плавным и не будет загрязнять воздух выхлопами. Закрывающие небо провода троллейбусов — не основная проблема для городского пейзажа, считает Варламов, и приводить этот аргумент в пользу отказа от этого вида транспорта — глупость.

Варламов счел неуместным приводить Москву в пример региональной столице. Для Москвы отказ от троллейбусов также стал большой ошибкой, в том числе по мнению многочисленных экспертов, вспомнил блогер. Спустя время троллейбусы в Москве начали заменять электробусами, но на них у регионов средств нет, добавил он.

О том, что в Перми планируют отказаться от шести троллейбусных маршрутов, стало известно в середине февраля. Глава города Дмитрий Самойлов заявил, что сейчас пермские троллейбусы принимают на себя только 4% пассажиропотока. Заменить маршруты планируют автобусами. 16 марта в Перми состоялся митинг в защиту троллейбусной сети и против новой маршрутной системы. На улицы города вышло порядка 150 человек.