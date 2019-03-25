Офшор в Белизе может поставить крест на политической карьере Грудинина

Павел Грудинин, похоже, не теряет надежды обрести депутатскую неприкосновенность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин не теряет надежды получить депутатскую неприкосновенность. Этот статус может помочь сбежать Грудинину от правосудия за рубеж, если ему будут предъявлены соответствующие претензии. Такое мнение «URA.RU» высказал профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

«Депутатская неприкосновенность нужна Павлу Грудинину, чтобы он имел запас времени для побега за границу», — пояснил собеседник агентства. Он не исключил, что политик может попасть в поле зрения правоохранителей. Матвейчев напомнил, что Грудинин «является фактически единоличным собственником ЗАО „Совхоз имени Ленина“, а это самые дорогие земли возле МКАДа». «40% акций принадлежат ему лично, 20% — офшору в Белизе, который, как выяснилось в ходе бракоразводного процесса, тоже принадлежит Грудинину, а 40% — его возможным родственникам или друзьям», — сказал политолог. По его словам, депутатство может помочь решать самые разные вопросы, поскольку «человек менее уязвим с точки зрения юридических процедур».

С желанием получить депутатский статус эксперты связывают слухи о возможном участии Грудинина выборах различного уровня, в том числе в Свердловской области. «Очевидно, что в жизни Грудинина непростая ситуация, но попытка скрыть офшор — это не выбор федерального политика. Это неправильно, ведь политика не способ уйти от закона», — пояснил «URA.RU» политолог Андрей Колядин. Активную поддержку Грудинина компартией он связал с тем, что «КПРФ остро нуждается в финансировании».

На прошлой неделе Центризбирком России отказал в передаче Павлу Грудинину мандата депутата Государственной Думы. В ЦИК сослались на данные Федеральной налоговой службы, согласно которым на момент регистрации Грудинина в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова.