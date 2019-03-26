Следы взрывчатки обнаружили на обломках Ту-154, в котором погиб польский президент Качиньский

Следы тротила были обнаружены на обломках самолета Ту-154, во время крушения которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщили журналисты польского издания wPolityce.pl со ссылкой на британских экспертов.
Новые сведения подтверждают предположения о двух бомбах, взрыв которых привёл к крушению самолета, передает «Царьград». Ранее польские власти высказывали предположение, что причиной крушения президентского самолета стал взрыв.
Самолёт Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском, напоминает RT. В момент падения лайнера на борту находились высокопоставленные польские политики во главе с президентом страны Лехом Качиньским. Все 96 человек, включая членов экипажа, погибли.