Следы взрывчатки обнаружили на обломках Ту-154, в котором погиб польский президент Качиньский

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 18:11
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Производство самолета-амфибии
На обломках самолета Ту-154 были обнаружены следы тротилаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Следы тротила были обнаружены на обломках самолета Ту-154, во время крушения которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщили журналисты польского издания wPolityce.pl со ссылкой на британских экспертов.

Новые сведения подтверждают предположения о двух бомбах, взрыв которых привёл к крушению самолета, передает «Царьград». Ранее польские власти высказывали предположение, что причиной крушения президентского самолета стал взрыв.

Самолёт Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском, напоминает RT. В момент падения лайнера на борту находились высокопоставленные польские политики во главе с президентом страны Лехом Качиньским. Все 96 человек, включая членов экипажа, погибли.

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