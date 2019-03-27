Власти Башкирии объяснили массовое увольнение врачей, высмеявших свои зарплаты

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 18:41
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, хирурги, медицина, врачи, доктора
Временный зампред правительства Башкирии заявил, что персонал уволился еще до инцидентаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Медицинский персонал роддома в Салавате (Башкирия) уволился еще до инцидента с высмеиванием зарплат. Об этом заявила исполняющая обязанности зампреда правительства Башкирии Ленара Иванова.

«Это давняя информация. В последнее время никто не увольнялся, и роддом работает в штатном режиме. Увольнение врачей было еще до всей этой истории со смешками», — цитирует Иванову РБК.

Ранее во время визита в роддом Салавата член совета по правам человека при президенте России Наталия Евдокимова поинтересовалась, сколько получают его сотрудники. Директор зачитала средние по больнице цифры, и работники роддома встретили ее слова о зарплатах овациями и смехом.

Позже глава роддома назвала их поведение «игрой на публику», а медики раскрыли свои доходы, которые оказались в два раза меньше заявленных директором, уточняет «Национальная служба новостей». Оказалось, что из-за сотрудничества муниципального медицинского учреждения с частными инвесторами врачи лишились стажа и всех льгот, а их зарплаты сократились практически вдвое. Как сообщает телеканал 360, теперь они массово увольняются, чтобы избежать тюрьмы.

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