Власти Башкирии объяснили массовое увольнение врачей, высмеявших свои зарплаты

Медицинский персонал роддома в Салавате (Башкирия) уволился еще до инцидента с высмеиванием зарплат. Об этом заявила исполняющая обязанности зампреда правительства Башкирии Ленара Иванова.
«Это давняя информация. В последнее время никто не увольнялся, и роддом работает в штатном режиме. Увольнение врачей было еще до всей этой истории со смешками», — цитирует Иванову РБК.
Ранее во время визита в роддом Салавата член совета по правам человека при президенте России Наталия Евдокимова поинтересовалась, сколько получают его сотрудники. Директор зачитала средние по больнице цифры, и работники роддома встретили ее слова о зарплатах овациями и смехом.
Позже глава роддома назвала их поведение «игрой на публику», а медики раскрыли свои доходы, которые оказались в два раза меньше заявленных директором, уточняет «Национальная служба новостей». Оказалось, что из-за сотрудничества муниципального медицинского учреждения с частными инвесторами врачи лишились стажа и всех льгот, а их зарплаты сократились практически вдвое. Как сообщает телеканал 360, теперь они массово увольняются, чтобы избежать тюрьмы.