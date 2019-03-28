В Дагестане задержали одного из участника банды Вагабова, которую правоохранители считают причастной к теракту в московском метро в 2010 году. Видеоролик задержания опубликован в официальном youtube-аккаунте Следственного комитета России (СКР).
«Названная преступная группа причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами в Москве», — приводит телеканал 360 официальный комментарий силовиков. Подозреваемого уже доставили в Москву. Остальные подробности задержания не разглашаются в интересах следователей.
Теракт на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве прогремел 29 марта 2010 года, напоминает «Национальная служба новостей». Виновниками трагедии стали несколько смертниц, которых подготовила банда Вагабова. В итоге более ста человек пострадали, еще 39 погибли. Лидера группы ликвидировали в том же году.