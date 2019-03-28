Суд избрал меру пресечения бывшему губернатору Виктору Ишаеву. Ему назначен домашний арест на срок два месяца до 27 мая, передает корреспондент «URA.RU».
Ранее экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявили обвинение в хищении денежных средств нефтяной компании «Роснефть». Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая. Стоит отметить, что сам Ишаев отказался признать свою вину. Об этом в ходе судебного заседания сообщил следователь.
Бывшего главу Хабаровского края задержали 28 марта. По данным следствия, Ишаев, работая на посту вице-президента «Роснефти», обманом способствовал заключению договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае. После ареста Ишаева силовики провели обыски в хабаровском представительстве «Роснефти».