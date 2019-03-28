Суд арестовал бывшего хабаровского губернатора. ФОТО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 22:39
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, ишаев виктор
Суд избрал меру пресечения ИшаевуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд избрал меру пресечения бывшему губернатору Виктору Ишаеву. Ему назначен домашний арест на срок два месяца до 27 мая, передает корреспондент «URA.RU».

Ранее экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявили обвинение в хищении денежных средств нефтяной компании «Роснефть». Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая. Стоит отметить, что сам Ишаев отказался признать свою вину. Об этом в ходе судебного заседания сообщил следователь.

Бывшего главу Хабаровского края задержали 28 марта. По данным следствия, Ишаев, работая на посту вице-президента «Роснефти», обманом способствовал заключению договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае. После ареста Ишаева силовики провели обыски в хабаровском представительстве «Роснефти».

В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва
Ишаев вину не признал
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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