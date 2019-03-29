В районе выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» образовалась большая пробка. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Особенно движение затруднено на Кольцовском тракте.
На развязке перед центром на одном из участков скорость движения не превышает двух километров в час, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Примечательно, что 29 марта в «Екатеринбург-Экспо» пройдет крупнейшая бизнес-конференция АМОКОНФ. Ее посетители в соцсетях сообщают, что им пришлось стоять в пробке перед выставочным центром порядка 40 минут. На мероприятии соберутся около семи тысяч участников.
На конференции перед уральцами выступят магистр интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, телеведущая Ксения Собчак, основатель 1С Борис Нуралиев, основатель amoCRM Михаил Токовинин и другие представители бизнес-сообщества. Токовинин, к слову, даже извинился перед прибывшими на конференцию за пробки, передает корреспондент «URA.RU».