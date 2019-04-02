«Идет вслепую»: сын Конюхова рассказал, как отец-путешественник пережил шторм в океане

Известный путешественник пережил шторм в океане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын путешественника Федора Конюхова Оскар рассказал, что отец продолжит кругосветную экспедицию фактически «вслепую». Шторм повредил часть навигационного оборудования лодки, на которой 67-летний россиянин отправился в путь.

«Сложности ему это добавит, потому что ветроуказатель показывает направление и силу ветра, а он (Федор — прим. ред.) находится внутри лодки. Будет идти, можно сказать, вслепую», — передает слова Оскара «Пятый канал». Конюхов находится в Южном океане (совокупность южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду), где сейчас ночь. Утром путешественник планирует детально осмотреть повреждения и продолжить путь к мысу Горн в Чили.

Ранее сообщалось, что Конюхов отправился в одиночную кругосветную экспедицию на весельной лодке и попал в сильный шторм, напоминает «Национальная служба новостей». Сын путешественника заявил, что лодка отца перевернулась трижды, в результате чего были повреждены солнечные батареи и ветроуказатель.