28 мая 2019

Россельхознадзор одобрил частичный запрет для туристов на ввоз сыров и мяса

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 11:32
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Запрет должен коснуться продуктов питания, которые несут большие риски, уверен Сергей ДанквертФото: www.kremlin.ru

Жителям России следует запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. С такой инициативой после заседания российско-аргентинской межправкомиссии в Буэнос-Айресе выступил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — цитирует RNS Данкверта. По его словам, ограничения на ввоз молочной и мясной продукцию действует «во всех цивилизованных странах».

Глава Россельхознадзора привел в пример инцидент в Забайкалье, где задержали сосиски с африканской чумой. «Почему все решили, что это [запрет на] хамон и пармезан?» — удивился Данкверт.

Ранее Национальная мясная ассоциация направила письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением ограничить для россиян ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Минсельхоз и Россельхознадзор поддержали инициативу. Исключением могут стать молочные смеси для детского питания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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