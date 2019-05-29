Россельхознадзор одобрил частичный запрет для туристов на ввоз сыров и мяса

Жителям России следует запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. С такой инициативой после заседания российско-аргентинской межправкомиссии в Буэнос-Айресе выступил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«Нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — цитирует
Глава Россельхознадзора привел в пример инцидент в Забайкалье, где задержали сосиски с африканской чумой. «Почему все решили, что это [запрет на] хамон и пармезан?» — удивился Данкверт.
Ранее Национальная мясная ассоциация направила письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением ограничить для россиян ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Минсельхоз и Россельхознадзор поддержали инициативу. Исключением могут стать молочные смеси для детского питания.