Центробанк попросили вступиться за акционеров уральского предприятия

Центробанк попросили разобраться в истории с принудительным выкупом акций «Уралкалия» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) попросила Центробанк РФ разобраться в ситуации с принудительным выкупом акций компании «Уралкалий». Соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной направил директор АПИ Александр Шевчук.

«Просим ЦБ РФ вмешаться в данную ситуацию и обеспечить защиту интересов миноритарных акционеров ПАО „Уралкалий“», — приводит газета «Ведомости» выдержку из обращения Шевчука. Он считает, что цена, по которой будут продавать бумаги уральского предприятия, сильно занижена. Поэтому Шевчук попросил ЦБ разобраться в ситуации, предшествующей объявлению о продаже акций «Уралкалия». Сколько именно акционеры могут потерять из-за якобы заниженной стоимости бумаг, не уточняется.

Заявление о начале принудительного выкупа бумаг уральского предприятия ранее сделала белорусская компания Rinsoco Trading Co Limited, подконтрольная белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку. Фирма сообщила о выкупе акций по 120 рублей. После этого акции «Уралкалия» взлетели в цене почти на 20%.