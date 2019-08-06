Акции уральского предприятия взлетели в цене почти на 20%

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Петербургский международный экономический форум, предфорумный день. Санкт-Петербург, пмэф-2016, уралхим, уралкалий
Акции «Уралкалия» резко подорожали почти на 20%Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Акции российской компании «Уралкалий» взлетели в цене на 18,78%. Резкий рост стоимости ценных бумаг произошел из-за белорусской фирмы Rinsoco Trading Co Limited, которая срочно решила выкупить акции уральского предприятия.

«Акции компании „Уралкалий“ на момент открытия торгов 6 августа подорожали на 18,78%», — следует из данных, опубликованных на сайте Московской биржи. В понедельник, на момент закрытия торгов, акции уральского предприятия стоили примерно 100,4 рубля. Однако к моменту открытия биржи во вторник, бумаги «Уралкалия» выросли в цене примерно до 119,3 рубля.

Такой скачок цен связан с заявлением компании Rinsoco Trading Co Limited, уточняет ТАСС. Фирма, подконтрольная бизнесмену из Белоруссии Дмитрию Лобяку, заявила о срочном выкупе акций «Уралкалия» по 120 рублей. Именно после этих сообщений цены на бумаги уральского предприятия резко выросли.

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