Акции уральского предприятия взлетели в цене почти на 20%

Акции российской компании «Уралкалий» взлетели в цене на 18,78%. Резкий рост стоимости ценных бумаг произошел из-за белорусской фирмы Rinsoco Trading Co Limited, которая срочно решила выкупить акции уральского предприятия.
«Акции компании „Уралкалий“ на момент открытия торгов 6 августа подорожали на 18,78%», — следует из данных, опубликованных на сайте Московской биржи. В понедельник, на момент закрытия торгов, акции уральского предприятия стоили примерно 100,4 рубля. Однако к моменту открытия биржи во вторник, бумаги «Уралкалия» выросли в цене примерно до 119,3 рубля.
Такой скачок цен связан с заявлением компании Rinsoco Trading Co Limited, уточняет ТАСС. Фирма, подконтрольная бизнесмену из Белоруссии Дмитрию Лобяку, заявила о срочном выкупе акций «Уралкалия» по 120 рублей. Именно после этих сообщений цены на бумаги уральского предприятия резко выросли.