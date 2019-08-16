На российских пляжах могут появиться камеры видеонаблюдения

Видеокамеры на причалах и пляжах помогут повлиять на владельцев прогулочных катеров, которые подвергают риску жизнь отдыхающих. Об этом заявил замглавы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
«Сегодня очень широко используется видеонаблюдение и видеофиксация. Аналогично камерами можно оборудовать причалы маломерных судов и пляжи, где они берут пассажиров», — приводит РИА «Новости» слова Ковальчука.
Поводом для заявления стали систематические нарушения на подобных судах, уточняет агентство Nation News. Так в начале июля в Черном море перевернулся прогулочный катер. В ЧП, которое произошло вблизи поселка Джугба, погибли двое человек. Позже выяснилось, что на борту находилось 55 человек при вместимости в 12 мест.
Ковальчук заметил, что штрафы за нарушение вместимости следует увеличить, чтобы вытеснить с рынка недобросовестных бизнесменов. Сейчас они составляют от 500 до 1000 рублей.