Самолет, летевший из Москвы в Надым, экстренно сел в Сургуте

Причиной вынужденной посадки стал туман в Ямало-Ненецком автономном округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в город Надым (ЯНАО), совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута (ХМАО-Югра). Причиной посадки в другом городе стал туман в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Сегодня в 07:59 по местному времени (05:59 мск) в Сургуте сел самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Надым. Из-за непогоды в Надыме», — сообщает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта Сургут.

Вылет самолета из Сургута в Надым пока запланирован на 12:05 по местному времени (10:05 мск).