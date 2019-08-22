Звезде фильма «Лед» запретили приезжать на Украину

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Клипарт. Актер сериала. Екатеринбург, бикович милош
Актер Милош Бикович сострил по поводу своего запрета на посещении УкраиныФото: Balkan Photos, flickr, CC BY-SA 2.0

Сербский и российский актер Милош Бикович больше не сможет посещать Украину из-за того, что представляет «угрозу национальной безопасности». Об этом актер сообщил в своем Twitter.

«Думаю, я играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы угрожать безопасности нации», — заявил актер. Он рассказал изданию «Вечерние новости», что причина запрета ему неизвестна. Бикович подчеркнул, что подобные действия властей Украины ведут к изоляции страны.

В комментарии газете Blic сербский актер сообщил, что запрет на посещение Украины его только позабавил. Он заключил, что ранее бывал в Киеве, однако теперь артист не желает туда возвращаться.

Милош Бикович известен благодаря своим ролям в комедийном сериале «Отель Элеон», фильмах «Лед», «Духless 2», «Балканский рубеж» и «Солнечный удар».

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