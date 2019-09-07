США ответили на предложение России о покупке гиперзвуковых ракет

Вашингтон не планирует приобретать у России гиперзвуковые ракеты. Об этом журналистам сказал высокопоставленный представитель администрации США.
Вопрос американскому чиновнику был задан после заявления российского лидера Владимира Путина о том, что он предлагал президенту США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие. «У США немного причин рассматривать приобретение у России продвинутых ракетных технологий. У США большое сравнительное преимущество по сравнению с Россией в безопасной разработке, испытаниях и реализации ракетных технологий», — приводит РИА «Новости» ответ собеседника.
Ранее на полях Восточного экономического форума Путин рассказал, что предлагал в свое время Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Такая сделка, по его мнению, помогла бы «уравновесить» ситуацию по части вооружений. При этом глава государства подчеркнул, что Москва готова к такому диалогу, однако американский лидер тогда сказал, что у Соединенных Штатов скоро появится свое такое же оружие, напоминает Nation News.