Путин пытался продать Трампу российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал лидеру США Дональду Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Об этом Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Я Дональду [Трампу] сказал: „Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим“», — цитирует РИА «Новости» Путина.
Также президент России отметил, что такое оружие в США «наверное, скоро произведут», но задался вопросом, зачем тратить деньги, если это уже сделала Россия. Так, по мнению Путина, Россия может что-то получить от США, причем «не в ущерб безопасности, но с целью создания ситуации равновесия». При этом президент РФ подчеркнул, что Россия готова к этому диалогу, однако пока внятного ответа от Вашингтона не было, пишет агентство Nation News.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Ранее в ходе мероприятия Владимир Путин заявлял, что протестные акции молодежи иногда «приводят к позитиву».