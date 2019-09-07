Один из членов экипажа пытался потушить пожар, но погиб (архивное фото)
В пятницу на грузовом судне случился пожар. На борту находились 11 россиян и два украинца. Один человек погиб, двое на спасательных вертолетах доставлены в одну из клиник Гамбурга. Об этом сообщила Германская служба расследования аварий на море.
«Кто может быть среди жертв, россиянин или украинец, я не могу сказать», — передает слова представителя ведомства телеканал 360.
Судно плыло из Роттердама в Калининград. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Члены экипажа пытались потушить пожар, один из них сгорел. На данный момент возгорание устранено, сообщает Nation News.