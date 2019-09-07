06 сентября 2019

В Германии загорелось судно с российским экипажем. Есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. pixabay.com, море, корабль, грузовое судно
Один из членов экипажа пытался потушить пожар, но погиб (архивное фото)Фото: pixabay/Pixabay License

В пятницу на грузовом судне случился пожар. На борту находились 11 россиян и два украинца. Один человек погиб, двое на спасательных вертолетах доставлены в одну из клиник Гамбурга. Об этом сообщила Германская служба расследования аварий на море.

«Кто может быть среди жертв, россиянин или украинец, я не могу сказать», — передает слова представителя ведомства телеканал 360.

Судно плыло из Роттердама в Калининград. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Члены экипажа пытались потушить пожар, один из них сгорел. На данный момент возгорание устранено, сообщает Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...