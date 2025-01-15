В Арзамасе грабитель напился и уснул в квартире хозяев

В Арзамасе злоумышленник хотел ограбить квартиру, но во время этого выпил спиртное, которое находилось в помещении, и уснул. В таком виде его нашел хозяин квартиры, после этого преступника задержали. Отмечается, что грабитель хотел потратить похищенные деньги на поездку в Новый Новгород, откуда оказался родом. Об этом сообщили в отделе МВД России по городу.
«В Арзамасе мужчина пытался обворовать квартиру, но выпил все найденное внутри спиртное и уснул», — передает МВД по городу на сайте. В отдел МВД с информацией об ограблении обратился 35-летний житель Арзамаса. Он отметил, что незнакомец хотел похитить личные вещи и деньги на сумму свыше 20 тысяч рублей. По словам заявителя, вернувшись домой, он застал спящего на диване мужчину рядом с подготовленным к краже имуществом.
При досмотре у злоумышленника был найден паспорт, подтверждающий его личность как жителя Нижнего Новгорода. Ранее он уже был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда. Задержанный рассказал, что прибыл в Арзамас в канун Рождества и решил отпраздновать его в одном из городских баров. После празднования, обнаружив, что общественный транспорт уже не работает, он направился на железнодорожный вокзал для ночлега. Проходя мимо дома по проспекту Ленина, заметил приоткрытое окно на первом этаже и решил проникнуть в квартиру. В помещении он нашел и подготовил к краже деньги, медикаменты, средства гигиены и алкоголь. Попытка отпраздновать «удачную» кражу спиртными напитками привела к тому, что он заснул на месте преступления.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище.
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