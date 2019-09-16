Глава Ростеха допустил внедрение системы «Платон» на региональных дорогах

Сергей Чемезов сказал, что на региональных дорогах внедрят систему «Платон» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ростеха Сергей Чемезов допустил внедрение системы «Платон» на региональных дорогах.

«Думаю, все равно мы к этому придем. <…>. Дороги разбиваются грузовыми машинами — хотя бы деньги платили за это», — сказал топ-менеджер в интервью РБК. По его словам, за взимание платы с грузовиков за проезд по федеральным дорогам выступают и «многие губернаторы». В компании ведутся разговоры на эту тему, однако никаких конкретных решений пока не принято. При этом Чемезов подчеркнул, что на собранные с большегрузов деньги в России уже построено 2700 километров дорог и 30 новых мостов, которые были перекрыты из-за аварийного состояния.

С 1 июля, напомним, в России был повышен тариф системы «Платон». Теперь водителям приходится платить 2,04 рубля за километр. С 1 февраля 2020 года, как напоминает RT, плата увеличится до 2,20 рублей, а еще через год до 2,35.