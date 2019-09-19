Бизнес-омбудсмен Титов хочет создать «черный список» судей

Борис Титов намерен изменить судебную систему в стране «черным списком» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов намерен создать «черный список» российских судей. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook.

Для этой цели Титов хочет сформировать специальную экспертную группу, которая и будет заниматься оценкой судейских решений. «Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения», — написал бизнес-омбудсмен.

Кроме того, по его словам, в России необходимо добиться выборности судей. Титов якобы неоднократно предлагал Верховному суду списки квалифицированных адвокатов и прокуроров, которые бы могли этим заниматься, однако реакции на предложение не последовало.

В качестве аргументов в пользу изменения судебной системы в стране омбудсмен привел резонансное дело актера Павла Устинова, осужденного к 3,5 годам лишения свободы за сопротивление сотруднику Росгвардии, а также случаи, когда подозреваемому в причинении ущерба на 500 тысяч рублей бизнесмену приходится годами сидеть под арестов до решения суда.