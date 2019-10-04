Власти хотят создать проблемы самозанятым россиянам

В России необходимо ограничить список профессий для самозанятых граждан. С таким мнением на парламентских слушаниях в Совете Федерации выступил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать», — заявил Силуанов во время прямой трансляции сайта верхней палаты российского парламента. По его мнению, это необходимо сделать для того, чтобы в налоговом ведомстве понимали, кто попадает под эту категорию.
Силуанов уточнил, что в законе о самозанятых нет списка профессий, но есть уточнение, в котором сказано, что такой статус не могут получить предприниматели подакцизных товаров, пишет агентство Nation News. Но тут возникают риски ухода от налогов, когда предприятия нанимают для работы не сотрудников в штат, а самозанятых. «Я сам лично знаю такие случаи», — цитирует Силуанова телеканал 360.
В Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с начала этого года в качестве эксперимента ввели налоговый режим для самозанятых. Согласно новым правилам, граждане, оказывающие платные услуги без наемных работников, облагаются налогом 4%. Поправки коснулись только тех самозанятых, доход которых не превышает 2,4 млн рублей в год, напоминает RT.