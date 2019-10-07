В РПЦ попросили «полномочия» для повышения рождаемости

Демографическую ситуацию в России можно выправить за одно десятилетие — при наличии полномочий от государства. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
«Дайте мне 10 лет и полномочия — я вам увеличу рождаемость в стране на несколько миллионов человек в год», — сказал Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Спас». Он отметил, что в первую очередь необходимо изменить отношение к деторождению, и выразил свое категорическое несогласие с позицией желающих «пожить для себя». «От детей предохраняются, как от бандитов», — заключил протоиерей.
Согласно подсчетам священника, сейчас рождаемость в России остается на уровне 1,7 ребенка на семью, и при таком же темпе «нас не будет ни как народа, ни как нации». При этом о том, что войдет в стратегию по увеличению рождаемости, Смирнов пока не озвучил.
Ранее Димитрий Смирнов назвал россиян «народом-убийцей» за отношение к абортам, пишет агентство Nation News. Также для борьбы с использованием нецензурной лексики священник призывал бить матершинников «по морде», напоминает «Национальная служба новостей».