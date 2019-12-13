Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений, которые коснутся развития первичного медицинского звена. Поручения были созданы по итогам президиума Госсовета, прошедшего в конце октября в Светлогорске.
Как сообщается на сайте Кремля, на финансирование инфраструктуры первичного медицинского звена до 2024 года будет выделено не менее 550 млрд рублей. «Среднее соотношение финансового обеспечения таких мероприятий за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации должно составлять 90 и 10 процентов соответственно», — говорится в тексте поручения.
Правительству вместе с администрациями регионов необходимо будет усовершенствовать организацию документооборота в сфере здравоохранения, в частности, снизить нагрузку на медучреждения и врачей при помощи электронных документов. До середины апреля 2020 года Минздрав РФ должен будет представить предложения по привлечению к ведению медицинской документации лиц, имеющих соответствующее образование и навыки. Также от ведомства ждут предложений по передаче отдельных функций врача лицам со средним медицинским образованием.
Еще одним поручением правительству стало обеспечение медработников служебных жильем. «С учётом ранее данных поручений принять меры по обеспечению медицинских работников служебным жильём, в том числе в рамках реализации национального проекта „Жильё и городская среда“», — говорится в поручениях.
Отчитаться по большей части поручений необходимо будет в первом полугодии 2020 года. Среди ответственных за их выполнение — глава правительства Дмитрий Медведев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, губернаторы регионов и другие.