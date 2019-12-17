Россия ввела новые санкции против Украины

Российские власти расширили список ограничительных мер против Украины. Так, правительство РФ включило в список жителей Украины, подпадающих под санкции, новых граждан.
«Правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции», — сообщает ТАСС. Как уточняет издание, кабинет министров также увеличил количество товаров, которые запрещается поставлять из Украины в Россию.
Ранее стало известно, что правительство Украины инициировало расширение санкций против России из-за якобы ведения с ее стороны «длительной вооруженной агрессии». В течение месяца украинский кабинет министров должен вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины перечень санкций в отношении организаций, задействованных в поставке материалов для российского ОПК на территориях, неподконтрольных Киеву, в частности, ДНД и ЛНР, а также самой РФ. Предполагается, что действие санкций продлится три года, передает «Национальная служба новостей». Как сообщает RT, украинские власти также обратились к ЕС и США усилить санкции в отношении России.