Россия ввела новые санкции против Украины

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым увеличило расширило список запрещенных украинских товаровФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские власти расширили список ограничительных мер против Украины. Так, правительство РФ включило в список жителей Украины, подпадающих под санкции, новых граждан.

«Правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции», — сообщает ТАСС. Как уточняет издание, кабинет министров также увеличил количество товаров, которые запрещается поставлять из Украины в Россию.

Ранее стало известно, что правительство Украины инициировало расширение санкций против России из-за якобы ведения с ее стороны «длительной вооруженной агрессии». В течение месяца украинский кабинет министров должен вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины перечень санкций в отношении организаций, задействованных в поставке материалов для российского ОПК на территориях, неподконтрольных Киеву, в частности, ДНД и ЛНР, а также самой РФ. Предполагается, что действие санкций продлится три года, передает «Национальная служба новостей». Как сообщает RT, украинские власти также обратились к ЕС и США усилить санкции в отношении России.

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