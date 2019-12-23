Президент России Владимир Путин во время беседы со строителями Крымского моста в вагоне поезда вспомнил, как ему ночью позвонил бизнесмен Аркадий Ротенберг. Об этом сообщает РБК.
Путин, разговаривая с рабочими, рассказал: «Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг (Аркадий Ротенберг — глава строительной компании «Мостотрест», которая работала над Крымским мостом) позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет», — заявил Путин.
По словам представителя Ротенберга, бизнесмен звонил Путину, чтобы сообщить о том, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно. Она пояснила, что это был один из самых сложных этапов строительства моста.
Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. В поезде российский лидер успел пообщаться со строителями сооружения, отмечает «